Pasar Fokus pada Arah Kebijakan Bank Indonesia, Rupiah Hari Ini Fluktuatif

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Jumat, bergerak melemah 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp18.147 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.137 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa mengatakan rupiah bergerak fluktuatif seiring fokus pasar pada arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

“Gubernur BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa keputusan terkait suku bunga acuan akan tetap mempertimbangkan perkembangan data ekonomi dan kondisi pasar,” ujar Amru, di Jakarta, Jumat.

Destry juga mengungkapkan BI dengan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas rupiah, tidak hanya melalui suku bunga, tetapi juga insentif biaya lindung nilai (hedging), kebijakan makroprudensial, dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Hal itu menunjukkan BI masih memiliki ruang untuk merespons tekanan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan.

Di sisi lain, Amerika Serikat, data yang dirilis pada Kamis (29/10) menunjukkan inflasi PCE September meningkat menjadi 3,6 persen secara tahunan, dibandingkan 3,4 persen pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal III-2026 juga tercatat sebesar 3,4 persen secara tahunan.

Data tersebut, kata Amru, menunjukkan aktivitas ekonomi AS masih cukup kuat, sementara tekanan inflasi belum sepenuhnya mereda.

“Kondisi ini dapat membuat pelaku pasar tetap memperhitungkan kemungkinan kebijakan moneter The Fed yang lebih ketat ke depan,” ujar Amru.