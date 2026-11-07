Pasar Jaya Dorong Blok M Sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Sesuai Arahan Gubernur DKI
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Raja Tarigan melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Hal itu dia lakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung terkait perencanaan dan pengembangan kawasan.
Sebelumnya Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa revitalisasi Blok M harus tetap mempertahankan karakter khas kawasan tersebut.
“Saya betul-betul berkeinginan bahwa walaupun Blok M mengalami penyempurnaan, dibangun, direvitalisasi menjadi lebih baik, lebih modern, lebih tertata, tetapi saya berharap bahwa Blok M tidak kehilangan ruh utamanya,” ujar Pramono saat peluncuran konsep transformasi Blok M, Kamis 6 Oktober 2026.
Sejalan dengan arahan tersebut, Raja Tarigan menegaskan kesiapan Perumda Pasar Jaya untuk mendukung pengembangan Blok M sebagai kawasan perdagangan, ekonomi kreatif, dan ruang aktivitas publik yang terintegrasi.
“Dengan latar belakang pendidikan di bidang Planologi, saya memahami bahwa Blok M memiliki potensi yang sangat besar, terutama dari sisi aksesibilitas, konektivitas MRT dan Transjakarta, serta keberagaman aktivitas ekonomi. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan kawasan yang semakin hidup dan produktif,” ujar Raja Tarigan.
Sebagai bagian dari rencana pengembangan, Perumda Pasar Jaya juga akan mendorong penyelenggaraan berbagai event kreatif bagi generasi muda serta berkoordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mendukung masuknya tenant-tenant yang telah melalui proses kurasi ke Kawasan Blok M.
“Kami siap mendukung arahan Bapak Gubernur Pramono Anung. Pengembangan Blok M tidak hanya melalui penataan fisik, tetapi juga dengan menghadirkan kegiatan dan pelaku usaha kreatif yang mampu menghidupkan kawasan serta membuka peluang ekonomi baru,” tambah Raja Tarigan.
Perumda Pasar Jaya mendorong Blok M sebagai pusat ekonomi kreatif sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
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