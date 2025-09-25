Pasar Jaya Sebut Sudah Perbaiki 67 Pasar di Jakarta Selama 2025
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan transformasi pasar menjadi langkah strategis menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Menurut dia, sejak dirinya menjabat pada Agustus 2023, Pasar Jaya mendorong program revitalisasi dan modernisasi di 153 pasar.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Balkoters Talk bertajuk “Transformasi Pasar di Kota Jakarta Menuju Kota Global" di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
“Perubahan signifikan terlihat pada perbaikan fisik, peningkatan fasilitas, hingga penguatan tata kelola,” ucap Agus.
Agus mengungkapkan hingga September 2025, 67 pasar telah dicat ulang dengan warna korporasi baru, disertai perbaikan toilet, area parkir, taman, dan eskalator.
Revitalisasi juga dilakukan melalui tiga skema, yakni dana internal, Penyertaan Modal Daerah (PMD), serta kemitraan dengan swasta di Pasar Pramuka, Jembatan Besi, Senen Blok 6, dan Pasar Minggu.
Selain itu, kata dia, Pasar Jaya tengah membangun pusat pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Kramat Jati bekerja sama dengan PT LAPI ITB.
"Fasilitas ini ditargetkan rampung Mei 2026 dan mampu mengolah 95 persen sampah organik langsung di lokasi," tuturnya.
Dirut Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengatakan transformasi pasar menjadi langkah strategis menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Festival Pasar Rakyat 2025 yang Diinisiasi Adira Finance Dimulai di Pasar Al-Mahirah
- Gawat, Gula Milik Petani Tak Laku
- Sukses Sebelum 30, Pemuda Asal Bogor Menantang Stigma lewat Bisnis Fesyen Mezzo Rise in Art di Shopee
- TETRA PAK dan IRCOMM Berpartisipasi Dalam Program Awareness FSC Forest Week 2025 di Indonesia
- Debindo & ITE Group Sepakat Perluas Kehadiran Indonesia di Pameran Internasional
- Papera Minta Pedagang dan Warga Perketat Keamanan Antisipasi Provokasi