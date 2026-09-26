Pasar Kendaraan Listrik Kian Berkembang, SKF Siap Perluas Portofolio Aftermarket

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan kendaraan listrik di tanah air membuka bisnis baru bagi perusahaan komponen atau aftermarket.

Mereka tidak hanya menambah produk baru, tetapi juga membawa solusi untuk kendaraan listrik ke pasar otomotif di Indonesia.

Hal itulah yang dilakukan PT SKFAutomotive Indonesia. Produsen komponen ini tengah mengembangkan produk untuk menghadapi masifnya kendaraan listrik di tanah air.

Director of Vehicle Aftermarket Sales Asia Pacific SKF Ken Miao mengungkapkan SKF memiliki pengalaman dalam menyediakan solusi untuk electrik vehicle dan bekerja sama dengan sejumlah produsen kendaraan listrik di pasar global.

“Kami juga akan membawa solusi kendaraan listrik tersebut ke Indonesia,” ungkap Ken di sela perayaan 40 tahun SKF yang digelar di ajang Automechanika Jakarta 2026, NICE PIK2, Tangerang, Jumat (25/9).

Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya SKF untuk mengikuti perubahan teknologi kendaraan, sekaligus menyiapkan portofolio aftermarket yang dapat menjawab kebutuhan kendaraan generasi baru.

Sementara itu, President Director SKF Automotive Indonesia Vincentius Rajagukguk mengatakan di usia 40 tahun SKF terus bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan industri otomotif.

“Kami sudah memberikan kontribusi yang sangat strategis bagi perkembangan industri otomotif, terutama bearing sebagai safety part,” ujar Vincentius.