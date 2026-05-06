Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Kemnaker Siapkan SDM Terampil Isi Sektor Green Jobs

Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Kemnaker Siapkan SDM Terampil Isi Sektor Green Jobs

Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Kemnaker Siapkan SDM Terampil Isi Sektor Green Jobs
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat hadir dalam acara Hyundai EV Ecosystem Tour di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2026). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, CIKARANG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia.

Langkah strategis ini diambil guna merespons lonjakan signifikan pasar kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan.

Dia pun menilai geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.

Wamenaker Afriansyah mengatakan penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan.

Dia menyebut berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan listrik meningkat dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.

"Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau," ujar Wamenaker Afriansyah dalam acara Hyundai EV Ecosystem Tour di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/5/2026).

