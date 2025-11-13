menu
Pasar Mobil Baru 'Ngos-ngosan', Gaikindo Berencana Revisi Target Penjualan 2025

Ilustrasi penjualan mobil baru di Indonesia. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Optimisme awal tahun perlahan mulai diuji. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) akhirnya membuka wacana untuk merevisi target penjualan mobil nasional 2025.

Sebelumnya, Gaikindo ambisius mematok target penjualan mobil baru di angka 900 ribu unit pada tahun ini.

“Kami akan rapat dengan anggota dahulu, baru melakukan revisi target 2025,” ujar Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (13/11).

Langkah koreksi target ini muncul setelah melihat realisasi penjualan yang masih jauh dari harapan.

Hingga Oktober 2025, penjualan wholesales mobil baru mencapai 635.844 unit, atau sekitar 70 persen dari target tahunan.

Angka itu, bahkan turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (711.064 unit).

“Ya, pasti,” kata Jongkie saat dikonfirmasi apakah revisi target menjadi agenda pembahasan dalam rapat Gaikindo.

Meski begitu, dia belum membuka berapa besar angka koreksi yang akan diumumkan.

