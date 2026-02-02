menu
Pasar Modal Lakukan Detox, Waktunya Incar Saham Fundamental

Ilustrasi Pasar Modal. Foto: ilustrasi dokumen JPNN

jpnn.com, JAKARTA - IHSG dibuka melemah pada hari ini Senin (2/2), tetapi saham-saham dengan fundamental bagus malah menguat atau diakumulasi.

Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee mengatakan pelemahan saham terkonsentrasi pada saham-saham yang terpengaruh kebijakan MSCI dan upaya OJK melakukan Percepatan Reformasi Integritas.

"Tampaknya pelaku pasar ritel sedang melakukan Market Detox dan melakukan penjualan mengantisipasi risiko pada saham-saham yang terimbas kebijakan MSCI dan perbaikan cepat yang akan OJK dan SRO lakukan," ujar Hans.

Sebaiknya, menurut Hans, pelaku pasar ritel jangan panik, dan melakukan akumulasi pada saham-saham yang berfundamental bagus.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan stakeholder terkait menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi pasar modal secara menyeluruh.

Ada delapan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel dan investable, sehingga dapat memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Delapan rencana aksi ini dikelompokkan ke dalam empat klaster. Klaster pertama adalah kebijakan baru free float, klaster kedua adalah transparansi.

Sementara klaster ketiga adalah tata kelola dan enforcement, serta klaster keempat adalah sinergitas.

