Pasar Murah! 100 Ribu Kupon Gratis Senilai Rp500 Ribu Tersedia di Monas Hari Ini, 5 Jam
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Sekretariat Kabinet untuk menggelar Pasar Murah Untuk Rakyat.
Pasar Murah Untuk Rakyat akan berisi bazar hingga hiburan bagi warga Jakarta di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu (28/30.
"Masih dalam nuansa Hari Raya Idulfitri, atas instruksi Presiden Prabowo, nanti sore bertempat di halaman Monumen Nasional (Monas), Istana kembali akan menyambut warga lewat bazar, pasar murah, doorprize serta hiburan rakyat bagi warga Jakarta," tulis keterangan dalam unggahan akun Sekretariat Kabinet di Instagram.
Penyelenggaraan acara ini ditujukan bagi warga yang tidak mudik maupun masyarakat yang sudah kembali ke Jakarta seusai libur Lebaran.
Fokus utama dari kegiatan ini adalah menyasar para keluarga penerima manfaat agar dapat merasakan suasana Idul Fitri yang meriah di pusat kota.
Keputusan Presiden untuk menggelar acara ini berawal dari tingginya antusiasme masyarakat saat perayaan Lebaran di Istana pada pekan lalu.
Penyelenggara Pasar Murah Untuk Rakyat telah menyiapkan 100.000 kupon belanja gratis senilai Rp500.000 per kupon.
- 5 Berita Terpopuler: Alih Status PPPK Paruh Waktu Terus Dikawal, Menkeu Purbaya Sudah Punya Rencana, Prabowo Juga Bertekad
- Menhut Raja Juli: Masalah dari 1983 Diselesaikan di Era Prabowo
- Prabowo & Ray Dalio Bertemu, Bahas Penguatan Danantara
- Lumbung Komisi
- Datangi Bantaran Kereta di Kawasan Senen, Prabowo: Tekad Saya Sediakan Hunian Layak
- Prabowo Telepon Sejumlah Kepala Negara, Silaturahmi hingga Bahas Konflik Iran-Israel