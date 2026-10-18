Pasar Nikel Global Diproyeksi Tumbuh 21,39% Hingga 2031, RI Didorong Garap Produk Akhir

jpnn.com, JAKARTA - Prospek pasar nikel dunia yang terus menanjak menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi industri pengolahan dalam negeri.

Shanghai Metals Market (SMM) memproyeksikan permintaan nikel global naik 21,39 persen, dari 3.717 kiloton (Kt Ni) pada 2026 menjadi 4.512 Kt Ni pada 2031.

Sektor baterai dan baja nirkarat (stainless steel) menjadi pendorong utamanya.

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Tingginya permintaan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperdalam rantai hilirisasi hingga menghasilkan produk akhir (final product), bukan sekadar produk setengah jadi.

Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menilai lonjakan pasar nikel global harus dimanfaatkan untuk memperkuat struktur industri domestik.

Menurut Imaduddin, peningkatan permintaan nikel global ini peluang besar bagi Indonesia.

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"Kuncinya, harus memperdalam hilirisasi sampai ke produk akhir, bukan berhenti di produk antara (intermediate product)," kata Imaduddin.

Imaduddin mengatakan pengolahan hingga produk jadi akan otomatis memperkuat keterkaitan industri (industrial linkage) dan melibat rantai pasok lokal secara lebih luas.