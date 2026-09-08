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Pasar Pet Food Tumbuh, Bolt Perkuat Inovasi dan Edukasi Nutrisi Hewan Periharaan

Pasar Pet Food Tumbuh, Bolt Perkuat Inovasi dan Edukasi Nutrisi Hewan Periharaan
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Bolt menggelar talkshow di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 di ICE, Tangerang, Banten. Foto: Tim Bolt

jpnn.com - Bolt memperkuat posisinya di kategori cat food dan dog food melalui pengembangan produk, perluasan distribusi, serta penguatan edukasi.

Strategi ini merespons proyeksi pertumbuhan industri pakan hewan peliharaan Indonesia yang mencapai 7–8 persen pada 2026. 

CPPETINDO mencatat perubahan cara konsumen memilih produk kini didorong fenomena pet humanization, pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah generasi muda yang memelihara hewan.

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“Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang dibarengi edukasi dan terus melanjutkan inovasi,” ujar CEO CPPETINDO Paulius Juta di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 di ICE, Tangerang, Banten, baru-baru ini. 

Sejalan dengan hal tersebut, inovasi BOLT bertumpu pada riset dan pengembangan, termasuk divisi Animal Health Service yang memantau kesehatan hewan selama mengonsumsi produk.

Kualitas produk diformulasikan sesuai standar AAFCO serta memegang sertifikasi NKV, GMP, dan HACCP.

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“Kami tidak berhenti dalam mengembangkan formula yang setiap tahun terus kita perbarui dan sempurnakan,” tambah Paulius.

Guna membangun hubungan jangka panjang dengan pet parents, CCO CPPETINDO Erwin Hartawan mengungkapkan pihaknya menghadirkan layanan konsultasi resmi HaloBOLT serta aktif berkolaborasi dengan dokter hewan dan komunitas.

Bolt memperkuat posisinya di kategori cat food dan dog food di tengah proyeksi pertumbuhan pasar makanan hewan peliharaan atau pet food.

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