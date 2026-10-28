Pasar Senen Blok VI Dibangun Kembali, Siapkan 1.700 Kios dan Los
jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat, ditargetkan selesai dalam waktu 15 bulan setelah peletakan batu pertama yang akan dilakukan pada November 2026.
Pembangunan pasar yang sempat lama mangkrak itu dilakukan PT Best Green melalui kerja sama dengan Perumda Pasar Jaya. Perjanjian kerja sama pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI telah ditandatangani pada Juli 2026.
Saat ini, sejumlah pekerjaan persiapan telah dilakukan di lokasi proyek, mulai dari pembersihan lahan, pemagaran, hingga pematangan lahan. Alat berat juga telah dikerahkan untuk mempersiapkan pekerjaan pemancangan tiang fondasi.
"Kami tahu Bapak dan Ibu pedagang sudah lama menunggu. Oleh karena itu, kami memastikan semuanya siap lebih dulu, mulai dari perjanjian dengan Pasar Jaya, pendanaan, hingga perencanaan, sebelum pembangunan dimulai," ungkap Chief Business Development PT Best Green Randy dalam keterangan resmi, Rabu (28/10).
PT Best Green menerapkan metode fast track untuk mempercepat tahap perencanaan dan prakontruksi sehingga pembangunan fisik gedung dapat dimulai sesuai jadwal..
Menurutnya, Pasar Senen Blok VI yang baru direncanakan memiliki empat lantai dengan kapasitas sekitar 1.700 tempat usaha berupa kios dan los. Setiap lantai akan dilengkapi area parkir.
Selain itu, lantai atap (rooftop) direncanakan dimanfaatkan untuk area parkir, masjid, dan ruang serbaguna.
Pengembangan pasar tersebut juga mengusung konsep kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD).
Pasar Senen Blok VI bakal dibangun kembali, siapkan 1.700 tempat usaha berupa kios dan los
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