Pasar Seni ITB 2025 Terbesar di Asia Tenggara, Wujudkan Ruang Seni Inklusif-Inovatif
jpnn.com, BANDUNG - Salah satu perhelatan seni paling bergengsi di Asia Tenggara, Pasar Seni ITB 2025, siap digelar pada 18–19 Oktober 2025 di Kampus ITB Ganesha, Bandung.
Dengan mengusung tema “Setakat Lekat” dan tagline “Laku Temu Laju”, festival ini menjadi refleksi atas persinggungan dunia maya dan nyata yang melahirkan cara baru manusia dalam berinteraksi dengan seni dan budaya.
Kembali setelah 11 tahun vakum, Pasar Seni ITB 2025 hadir dengan skala yang lebih besar, lebih inklusif, dan lebih visioner.
Festival ini akan dimeriahkan oleh lineup musisi papan atas, seperti Project Pop, Sivia, Nonaria, Bottlesmoker, White Chorus, Seurieus, serta berbagai musisi lintas genre lainnya.
Selain pertunjukan musik, festival ini juga menghadirkan lebih dari 250 tenant kreatif, lima food truck, dan lima panggung utama. Ajang ini menjadi wadah untuk menampilkan berbagai karya lintas disiplin mulai dari seni rupa, desain, pertunjukan, hingga kegiatan interaktif lainnya yang dapat memberikan pengalaman langsung pada pengunjung.
Berbagai program unggulan akan dihadirkan, mulai dari pameran seni dan desain, workshop interaktif, diskusi kreatif, penampilan seni eksperimental, hingga instalasi seni hadir di setiap sudut, yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memberi ruang reflektif bagi pengunjung.
Gelaran program unggulan dalam ajang ini juga berkolaborasi dengan komunitas untuk menciptakan ekosistem yang baik dan berdampak luas.
Sebagai sponsor utama, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan industri kreatif sejak jenjang pendidikan tinggi, mendorong kreativitas anak muda, serta memperkuat budaya inklusif dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Gelaran seni terbesar di Asia Tenggara, Pasar Seni ITB 2025 hadir wujudkan ruang seni inklusif dan inovatif.
