Pasar Sportswear Diproyeksi Tembus Rp58,6 Triliun, UMKM Lokal Mulai Panen Peluang di Shopee
jpnn.com, JAKARTA - Menyambut momentum Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2026, dua UMKM lokal di bidang kesehatan dan gaya hidup aktif, Neosava dan HIA EveryWear, menggelar sesi
olahraga yoga di Yoga Roots, Jakarta Selatan.
Sesi tersebut diadakan untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.
Geliat masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan ini sejalan dengan besarnya potensi ekonomi di sektor wellness dan activewear.
Berdasarkan laporan Global Wellness Institute, ekonomi wellness global diperkirakan menembus US$12,75 triliun pada 2030. Di Asia Tenggara sendiri, Indonesia memimpin.pasar dengan nilai ekonomi wellness mencapai US$55,77 miliar.
Tingginya angka tersebut didorong oleh pergeseran kesadaran masyarakat itu sendiri. Riset Nielsen mencatat 86% masyarakat Indonesia kini lebih proaktif menjaga kesehatan fisik dan mental.
Sementara temuan APAC Wellness Culture Survey 2026, menunjukkan 91% masyarakat menilai kesehatan holistik, termasuk fisik, mental, dan emosional, sebagai aspek penting dalam hidup.
Memperkuat temuan tersebut, laporan Sportswear in Indonesia dari Euromonitor International mencatat nilai pasar sportswear tanah air menembus Rp38,5 triliun pada 2025 dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga Rp58,6 triliun pada 2030.
Semangat pertumbuhan industri lokal ini terasa nyata dalam sesi yoga tersebut. Para peserta berkesempatan merasakan langsung performa produk lokal. Matras yoga berkualitas dari Neosava dan pakaian olahraga Muslimah yang nyaman dan fungsional dari HIA EveryWear menemani para peserta menjalani sesi olahraga yoga bersama.
Menyambut momentum Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2026, dua UMKM lokal di bidang kesehatan dan gaya hidup aktif, Neosava dan HIA EveryWear, menggelar sesi...
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