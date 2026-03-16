Pasar Tanah Abang Tutup 20-26 Maret, Yuk Belanja Dulu!

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Grosir Blok A Tanah Abang tutup gedung pada 20-26 Maret 2026 dalam rangka libur Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

"Tanggal 20-26 Maret, Gedung A Blok A Tanah Abang tutup," kata Pengelola Pasar Blok A Tanah Abang Hery Supriyatna dikutip Senin (16/3).

Dia mengatakan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta itu akan kembali buka seperti biasa pada 27 Maret 2026.

Pada 19 Maret 2026, Blok A Tanah Abang hanya buka hingga pukul 14.00 WIB.

Khusus pedagang grosir, biasanya sudah pasti tutup H-1 Lebaran.

"Banyak toko sudah tutup untuk mudik. Kira-kira 60 persen (toko yang masih buka pada 19 Maret 2026)," ujar Hery.

Sekitar dua pekan terakhir Ramadan dan menjelang Lebaran tahun ini, pengunjung Tanah Abang diprediksi mulai ramai, dengan kisaran sekitar 100 ribu orang.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat menyambangi Pasar Tanah Abang. Menurut Hery, kunjungannya kali itu terkait maksimalisasi pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung.