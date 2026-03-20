Pasbata: Kami Hadir untuk Efendi, Jangan Sampai Masa Depannya Hilang

jpnn.com - Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo wilayah Gunungkidul menyambangi rumah Ahmad Tri Efendi (10) di Jeruken, Girisekar, Panggang, sebagai bentuk kepedulian terhadap bocah yang terpaksa putus sekolah demi merawat kedua orang tuanya yang sakit.

Pasbata pun memberikan dukungan nyata, baik moril maupun materiil kepada Efendi dan keluarganya. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.

Rombongan Pasbata juga bertemu langsung dengan Slamet, ayah Efendi, untuk memberikan semangat serta mendorong agar bocah itu tetap bisa melanjutkan pendidikannya di tengah kondisi keluarga yang sulit.

Diketahui, Efendi merawat ibunya yang lumpuh akibat stroke dan gangguan saraf, serta ayahnya yang juga mengalami gangguan saraf.

Di usia yang masih belia, Efendi menjalani hari-hari dengan penuh tanggung jawab, mulai memberi minum hingga menjaga ibunya hingga larut malam.

Ketua DPC Pasbata Prabowo Gunungkidul Martin menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.

"Kami hadir untuk Efendi. Jangan sampai ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena kondisi keluarga. Ini panggilan kemanusiaan," kata Martin dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).

Pasbata Prabowo Gunungkidul juga mendorong agar bocah yang akrab disapa dengan panggilan Fendi itu bisa kembali bersekolah dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait.