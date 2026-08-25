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PASBATA Minta Pernyataan Budi Arie soal Politik 2029 Dibaca Utuh, Jangan Dipotong dari Konteks

PASBATA Minta Pernyataan Budi Arie soal Politik 2029 Dibaca Utuh, Jangan Dipotong dari Konteks
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Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian. Foto: supplied

jpnn.com - Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah (PASBATA) Prabowo, David Febrian meminta pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tidak dijadikan polemik baru.

Menurut David, pernyataan itu harus dibaca secara utuh dan ditempatkan dalam konteks pernyataan politik yang sebelumnya telah muncul di ruang publik.

PASBATA Minta Pernyataan Budi Arie soal Politik 2029 Dibaca Utuh, Jangan Dipotong dari Konteks
Budi Arie ProJo. Foto: dok pribadi for JPNN

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David menilai pembicaraan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto tidak menyelesaikan masa jabatan hingga 2029 dan dorongan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur merupakan konteks yang tidak dapat dilepaskan dari respons politik yang muncul setelahnya.

"Apakah jawaban Ketua Umum Projo kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak. Jangan dibalik persoalannya. Kita harus melihat terlebih dahulu pernyataan-pernyataan Denny Indrayana yang menurut saya sangat serampangan karena sudah berbicara mengenai kemungkinan Presiden Prabowo tidak sampai akhir masa jabatan dan mendorong Mas Gibran mundur," ujar David dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

David mengatakan dirinya menghormati hak Denny Indrayana maupun setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, katanya, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus disertai tanggung jawab terhadap konsekuensi pernyataan yang disampaikan kepada publik.

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"Denny Indrayana boleh berbicara, itu hak beliau. Tetapi saya juga berhak membaca muatan politik dari pernyataan tersebut. Saya punya penilaian mengenai ke mana arah dan kepada siapa pesan politik itu ditujukan. Tetapi saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Yang jelas, jangan kemudian respons terhadap sebuah pernyataan justru dipersoalkan sementara pernyataan awalnya dilupakan," tutur David.

David menegaskan, konteks tersebut penting karena wacana mengenai kemungkinan pemerintahan tidak berjalan hingga 2029 merupakan isu serius dan sensitif.

Ketum PASBATA Prabowo, David Febrian meminta pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tidak dijadikan polemik baru.

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