Pasca-Hujan Deras Asap Mereda, Aktivitas Belajar Siswa di Pekanbaru Kembali Normal

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan seluruh aktivitas belajar mengajar di Kota Pekanbaru kembali dilaksanakan seperti biasa mulai Senin 31 Agustus 2026.

Keputusan tersebut menyusul kondisi cuaca yang membaik dalam beberapa hari terakhir.

Intensitas hujan yang cukup tinggi turut membantu meredakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menghilangkan titik api di sejumlah wilayah.

“Mulai besok seluruh aktivitas belajar mengajar kembali seperti biasa. Alhamdulillah, intensitas hujan beberapa hari belakang sangat baik dan menyebabkan titik api hilang,” ujar Agung Nugroho Minggu (30/8).

Menurutnya, kondisi kualitas udara di Pekanbaru juga menunjukkan perbaikan seiring berkurangnya titik api dan turunnya potensi asap akibat karhutla.

Meski begitu, Agung tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak kualitas udara.

“Udara juga semakin membaik. Namun kami tetap imbau untuk mengurangi aktivitas luar ruangan,” katanya.

Agung mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti perkembangan kondisi cuaca serta kualitas udara di Pekanbaru.