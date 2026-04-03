Pasca-Insiden SPBE di Bekasi, Pertamina Jamin Pasokan LPG Tetap Aman
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin pasokan LPG untuk masyarakat di wilayah Bekasi dan sekitarnya aman.
Penegasan tersebut menyusul terjadinya insiden di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita pada Rabu (1/4) malam.
Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB, Susanto August Satria menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi agar kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu.
Pertamina telah mengaktifkan skema suplai darurat untuk menggantikan peran SPBE yang terdampak.
"Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan bahwa pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman. Telah disiapkan skema Regular Alternative Emergency (RAE) dengan dukungan suplai dari SPBE terdekat," ujar Susanto dikutip dari keterangan pers, Jumat (3/4).
Guna menjaga stabilitas distribusi, Pertamina mengalihkan pengisian tabung gas ke tiga lokasi SPBE alternatif.
Titik suplai tersebut meliputi SPBE PT Kenrope Sarana Pratama, SPBE PT Pacific Sumber Segara, dan SPBE PT Dharma Wira Sentosa, seluruhnya berada dalam radius kurang dari 8 kilometer dari lokasi kejadian.
Susanto menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul atas insiden tersebut.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menjamin pasokan LPG untuk masyarakat di wilayah Bekasi dan sekitarnya aman.
