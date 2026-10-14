Pasca-karhutla di Bromo, Paiton Energy Dukung Pemulihan Akses Air Bersih
jpnn.com, JAKARTA - Api kebakaran hutan di kawasan Bromo boleh saja padam, tetapi dampaknya masih menyisakan masalah krusial bagi warga sekitar: krisis air bersih.
Pipa-pipa yang meleleh akibat terpaan panas membuat aliran air terputus, memaksa ratusan keluarga memutar otak untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.
Melihat kondisi itu, Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) langsung bergerak ke lokasi.
Bukan sekadar datang membawa bantuan darurat, tetapi juga menyiapkan solusi yang bikin warga tak perlu cemas lagi dalam jangka panjang.
Gerak Cepat saat Darurat
Langkah awal dimulai dari pemenuhan kebutuhan paling mendesak. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan untuk konsumsi harian warga di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Tak lupa, puluhan dus air minum kemasan dipasok untuk mendukung para relawan yang berjibaku di lapangan.
Menyambung Kembali Aliran yang Terputus
Kawasan Bromo krisis air bersih, Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) langsung bergerak ke lokasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hujan Diprediksi November, Menhut Minta Kewaspadaan Tetap Diperkuat Tangani Karhutla
- Polisi Tetapkan 9 Tersangka Korporasi dan 223 Perorangan terkait Karhutla
- BNPB Bilang 663 Hektare Area Terbakar Berstatus Lahan Gambut
- Karhutla Korporasi, Polri Tetapkan Sembilan Tersangka dari 98 Laporan
- Audi Marissa Soroti Pernyataan Asbun Pejabat soal Karhutla
- Nana Mirdad Kritik Pernyataan Pejabat soal Karhutla, Singgung Empati