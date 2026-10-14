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Pasca-karhutla di Bromo, Paiton Energy Dukung Pemulihan Akses Air Bersih

Pasca-karhutla di Bromo, Paiton Energy Dukung Pemulihan Akses Air Bersih
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Bantuan Paiton Energy untuk akses air bersih di Bromo. Foto:pe

jpnn.com, JAKARTA - Api kebakaran hutan di kawasan Bromo boleh saja padam, tetapi dampaknya masih menyisakan masalah krusial bagi warga sekitar: krisis air bersih.

Pipa-pipa yang meleleh akibat terpaan panas membuat aliran air terputus, memaksa ratusan keluarga memutar otak untuk memenuhi kebutuhan harian mereka.

Melihat kondisi itu, Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) langsung bergerak ke lokasi.

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Bukan sekadar datang membawa bantuan darurat, tetapi juga menyiapkan solusi yang bikin warga tak perlu cemas lagi dalam jangka panjang.

Gerak Cepat saat Darurat

Langkah awal dimulai dari pemenuhan kebutuhan paling mendesak. Sebanyak 6.000 liter air bersih disalurkan untuk konsumsi harian warga di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.

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Tak lupa, puluhan dus air minum kemasan dipasok untuk mendukung para relawan yang berjibaku di lapangan.

Menyambung Kembali Aliran yang Terputus

Kawasan Bromo krisis air bersih, Paiton Energy bersama PT. Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) langsung bergerak ke lokasi.

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