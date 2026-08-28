Pascademo, Transjakarta Kembali Setop dan Alihkan Sejumlah Rute
Jumat, 28 Agustus 2026 – 09:45 WIB
jpnn.com - PT Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan pada Jumat (28/8) dengan mempertimbangkan kondisi di sejumlah titik wilayah yang menjadi lokasi unjuk rasa atau demo.
Layanan yang diberhentikan sementara:
BRT:
-3F (Kalideres - Gelora Bung Karno)
-Angkutan Umum Integrasi:
-1B (St Palmerah - Tosari)
-1F (St Palmerah - Bund Senayan)
-8C (Pasar Kebayoran - Tanah Abang)
PT Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan pada Jumat (28/8) dengan mempertimbangkan kondisi rute di sejumlah wilayah.
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