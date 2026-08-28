Pascademo, Transjakarta Kembali Setop dan Alihkan Sejumlah Rute

jpnn.com - PT Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan pada Jumat (28/8) dengan mempertimbangkan kondisi di sejumlah titik wilayah yang menjadi lokasi unjuk rasa atau demo. Layanan yang diberhentikan sementara: BRT: Baca Juga: Rusuh, Tensi Tinggi Demo 27 Agustus Hingga Malam Hari, Bukan Massa Pati -3F (Kalideres - Gelora Bung Karno) -Angkutan Umum Integrasi: -1B (St Palmerah - Tosari) Baca Juga: Lebih 150 CCTV Terpasang di Arena Muktamar NU -1F (St Palmerah - Bund Senayan) -8C (Pasar Kebayoran - Tanah Abang)