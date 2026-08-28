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Pascademo, Transjakarta Kembali Setop dan Alihkan Sejumlah Rute

Pascademo, Transjakarta Kembali Setop dan Alihkan Sejumlah Rute
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Transjakarta. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - PT Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan pada Jumat (28/8) dengan mempertimbangkan kondisi di sejumlah titik wilayah yang menjadi lokasi unjuk rasa atau demo.

Layanan yang diberhentikan sementara:

BRT:

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-3F (Kalideres - Gelora Bung Karno)

-Angkutan Umum Integrasi:

-1B (St Palmerah - Tosari)

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-1F (St Palmerah - Bund Senayan)

-8C (Pasar Kebayoran - Tanah Abang)

PT Transjakarta kembali melakukan penyesuaian layanan pada Jumat (28/8) dengan mempertimbangkan kondisi rute di sejumlah wilayah.

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