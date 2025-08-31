Pascakerusuhan Demo, Pelajar SMA/SMK Negeri di Jabar Tetap Belajar di Sekolah

jpnn.com, JAWA BARAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan proses belajar mengajar siswa di sekolahan tidak boleh terganggu meski ada kerusuhan aksi demonstrasi, dua hari terakhir.

Berdasarkan informasi yang diterima, gelombang protes akan kembali digelar oleh massa aksi di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin (1/9).

Meski begitu, Dedi mengatakan, seluruh siswa SMA/SMK negeri dan SLB di kota/kabupaten Jabar tetap belajar di dalam kelas.

Tidak ada kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seperti yang dilakukan sejumlah sekolah swasta dan universitas di negeri di Kota Bandung.

"Sekolah di bawah Provinsi Jawa Barat SMA dan SMK tetap sekolah sebagaimana mestinya," kata Dedi seusai melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (31/8).

Dedi memastikan, imbauan ini berlalu untuk seluruh sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jabar, termasuk yang berlokasi dekat dengan area massa aksi.

Menurutnya, massa tidak akan sampai merusak gedung-gedung sekolah.

"Saya pikir jajaran keamanan kami cukup aman dan tidak ada serangan terhadap sekolah. Kami jujur-jujur saja bahwa target utamanya adalah gedung DPRD. Gitu loh, itu targetnya penasaran. Masuk pinggir enggak bisa, tengah enggak bisa, atas enggak bisa," jelasnya.