Pascakerusuhan, Kerusakan Kawasan Jalan Diponegoro Bandung Jadi Tontonan Warga

jpnn.com, BANDUNG - Kawasan Gedung DPRD Jawa Barat yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dalam dua hari terakhir terjadi kericuhan besar akibat aksi unjuk rasa massa.

Pagi ini atau Minggu (31/8), kawasan tersebut sudah kembali ramai oleh masyarakat yang beraktivitas.

Ada yang berlari, berjalan kaki menikmati udara pagi Kota Bandung, bahkan ada juga yang berswafoto di bangunan-bangunan yang dihancurkan massa aksi.

Dalam aksi demo, massa aksi membakar sejumlah fasilitas umum, seperti mess MPRI RI yang adalah bangunan cagar budaya, rumah makan, dan Gedung DPRD Jabar.

Pagar Gedung Sate yang sebelumnya jebol dirusak massa, pagi ini sudah diperbaiki.

Tampak petugas kebersihan masih membersihkan puing-puing sisa kerusuhan semalam.

"Alhamdulillah sekarang udah tenang lagi. Kemarin saya sempat takut keluar rumah. Hari ini beda banget, bisa olahraga lagi di Gasibu. Semoga Bandung aman lagi," kata Rina (26) salah seorang warga yang sedang berolahraga.

Sementara itu, Hendra (41), pedagang minuman mengaku lega karena aktivitas mulai pulih.