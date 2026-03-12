Pascamundur Gibran, Ekonom Nilai Stabilitas Ekonomi Aman, Asalkan...

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai stabilitas ekonomi Indonesia tidak akan terguncang signifikan pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres).

Menurut Didik, kondisi tersebut bisa terjaga asalkan proses legal pengunduran diri Gibran di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjalan lancar.

Dia memandang kelancaran proses konstitusional di parlemen itu menjadi penentu utama agar dinamika politik yang terjadi tidak melebar.

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Didik bahkan menilai kekuatan politik Gibran membuat peluang terjadinya gejolak besar di tingkat nasional terbilang kecil.

"Gibran dan Jokowi lemah sehingga tidak akan timbul konflik nasional dan semua partai mendukung. Saya harap begitu," kata Didik kepada jpnn.com, Kamis (12/11).

Namun, Dia menjelaskan isu pengunduran diri Gibran tersebut masih berpotensi berdampak pada arus investasi dari luar negeri.

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Dia menyebut para investor asing akan bersikap hati-hati dengan memantau langsung apakah jalannya pemerintahan tetap stabil atau justru goyah.

"Setiap masalah politik pasti berpengaruh terhadap invetasi luar negeri. Mereka akan melihat apakah pemerintahan stabil atau tidak," ujarnya menjelaskan.