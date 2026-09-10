Pasien Dorong Perbaikan Tata Kelola di RSD Gunung Jati Cirebon
jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang pasien di Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Cirebon meminta manajemen rumah sakit tersebut segera memperbaiki tata kelola demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pasien yang tidak bersedia menyebutkan namanya itu mengaku pada November 2024 mengaku mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 05.00 WIB itu mengakibatkan kaki kanannya patah.
Menurutnya, dirinya dibawa ke RSD Gunung Jati Cirebon. Namun, penanganan oleh pihak rumah sakit sangat terlambat.
"Saya baru mendapatkan kamar kurang lebih 12 jam setelah menunggu di IGD," ujarnya kepada JPNN.com pada Kamis (10/9/2026).
Dia juga mengeluhkan persoalan pelayanan dan kebersihan di rumah sakit tersebut.
Lebih lanjut, dia juga mengeluhkan kurangnya ketidaktersediaan obat tertentu yang dibutuhkannya.
“Kalau obat sampai tidak tersedia (kosong), tentu pasien yang paling dirugikan. Kami berharap rumah sakit memastikan obat-obatan yang dibutuhkan pasien tersedia,” ujarnya.
Selain itu, dia mendapat kabar bahwa ada tenaga medis, yaitu dokter yang keluar karena tidak mendapat gaji.
Pasien RSD Gunung Jati Cirebon meminta manajemen rumah sakit tersebut segera memperbaiki tata kelola demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
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