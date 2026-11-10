Pasien Transplantasi Ginjal Berisiko Terkena Komplikasi Cacar Api Serius

jpnn.com - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyerukan pentingnya memperkuat upaya pencegahan infeksi cacar api atau herpes zoster dalam pengelolaan penyakit ginjal kronis.

Seruan tersebut disampaikan melalui kegiatan edukasi Jangan Anggap Sepele Cacar Api! Pasien Dialisis dan Transplantasi Ginjal Berisiko Lebih Tinggi, yang diikuti sekitar 100 pasien hemodialisis dan transplantasi ginjal.

Berdasarkan studi observasional data asuransi kesehatan, pasien hemodialisis tercatat memiliki risiko cacar api 35 persen lebih tinggi, sedangkan penerima transplantasi ginjal menghadapi lonjakan risiko hingga lebih dari delapan kali lipat dibanding kelompok pembanding.

Infeksi akibat reaktivasi virus varicella-zoster saat kekebalan tubuh menurun ini dapat memicu komplikasi serius, mulai dari neuralgia pascaherpes berupa nyeri saraf berkepanjangan selama berbulan-bulan hingga tahunan, sampai gangguan penglihatan dan pendengaran.

“Bagi pasien ginjal, cacar api bukan sekadar ruam kulit, tetapi bisa menyebabkan nyeri saraf hebat berkepanjangan dan semakin menurunkan kualitas hidup," Ketua KPCDI Tony Samosir di Jakarta Selatan, Minggu (8/11).

Kekhawatiran ini kian beralasan mengingat data Global Kidney Health Atlas 2023 mencatat prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia mencapai 10,3 persen di tengah keterbatasan fasilitas hemodialisis, dialisis peritoneal, dan pusat transplantasi.

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Selain membebani fisik penderita, analisis sampel klaim JKN pada 2021 mencatat biaya penanganan rumah sakit untuk cacar api menembus Rp19,3 miliar bagi pasien rawat inap dan Rp7,8 miliar untuk pasien rawat jalan.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi Donnie Lumban Gaol mengungkapkan pada pasien penyakit ginjal, terutama yang menjalani dialisis atau transplantasi maupun menggunakan terapi yang menekan sistem imun, risiko cacar api dan komplikasinya perlu mendapat perhatian serius.