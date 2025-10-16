Pasir Kucing Disebut Efektif Usir Embun Pada Kaca Mobil

jpnn.com, JAKARTA - Berkendara mobil yang paling menyebalkan adalah pada saat musim hujan karena bisa menyebabkan kaca mobil depan berembuh, sehingga menggangu visibiltas berkendara.

Embun pada kaca depan mobil sering muncul saat pendingin udara atau AC tidak menghembuskan suhu udara dingin maksimal.

Namun dalam mengatasi hal itu pengendara tidak perlu khawatir karena sejumlah cara mengusir embun pada kaca mobil.

Pengguna hanya menggunakan pasir kucing. Pasir untuk kotoran kucing itu dipercaya bisa menghilangkan embun pada kaca depan.

Dilansir dari laporan Mirror yang mengutip dari situs lokapasar daring di Inggris, melaporkan pasir kucing itu berbasis tanah liat diklaim efektif mengatasi masalah ini.

Triknya dilakukan dengan mengisi kaus kaki berbahan katun dengan pasir kucing, lalu menutupnya rapat menggunakan lakban sebelum diletakkan di dasbor mobil.

Pasir kucing bekerja sebagai penyerap kelembapan (dehumidifier) alami yang mampu mencegah terbentuknya embun di kaca mobil.

Metode tersebut diyakini lebih aman, murah, dan ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan "dehumidifier" kimia pencegah embun.