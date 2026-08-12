Paskibraka HUT RI di Istana Minta Izin Menambah Jam Latihan

jpnn.com - JAKARTA - Gladi kotor upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/8).

Latihan sebelum gladi bersih itu melibatkan sejumlah unsur yang akan bertugas dalam upacara termasuk TNI, Polri, dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka a.k.a Paskibraka.

TNI, Polri, dan Paskibraka berbaris di halaman Istana Merdeka sesuai rangkaian acara yang dibacakan oleh pemandu.

Paskibraka mulai mengibarkan bendera latihan yang berwarna hijau dan kuning dengan diiringi lagu Indonesia Raya.

Sejumlah petugas protokol Istana dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) juga berada di lokasi untuk mengatur berbagai kebutuhan persiapan acara.

Tak hanya rangkaian acara upacara, sejumlah persiapan detik-detik Kemerdekaaan ke-81 RI juga sudah dilakukan oleh Istana.

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Sebanyak empat panggung besar untuk peserta upacara berwarna putih juga dibangun di sekitar Istana Merdeka.

Selain itu, terdapat pula dua layar besar yang nantinya menampilkan proses upacara.