Pasokan BBM RI Terancam Perang Israel-Iran, Bahlil Lapor Prabowo

Pasokan BBM RI Terancam Perang Israel-Iran, Bahlil Lapor Prabowo

Pasokan BBM RI Terancam Perang Israel-Iran, Bahlil Lapor Prabowo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto : Ricardo

jpnn.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mengantisipasi dampak konflik Iran-Israel yang terjadi beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, kondisi itu mempengaruhi pasokan energi, khususnya terkait penutupan Selat Hormuz oleh Iran.

Penutupan Selat Hormuz berpotensi memengaruhi pasokan minyak dunia, termasuk kebutuhan impor Indonesia menjelang Lebaran.

Hal itu pun dilaporkan Bahlil kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Senin (2/3).

“Menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz Iran, karena ini juga antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan, pemerintah telah memantau pergerakan harga minyak mentah dunia.

Saat ini, harga minyak jenis Brent terpantau mulai mengalami kenaikan secara perlahan.

“Perlahan-lahan sebagian sudah ada perubahan harga naik” kata dia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah sedang mengantisipasi dampak perang AS-Israel vs Iran terhadap impor BBM RI.

