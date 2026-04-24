Pastikan Aturan Klasifikasi Relevan bagi Industri Maritim, BKI Gelar Sidang KOMTEK

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar Sidang Komite Teknik (KOMTEK) di Kantor Pusat BKI.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembaruan Peraturan Klasifikasi sebelum dipublikasikan untuk memastikan kesesuaian terhadap kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta standar keselamatan nasional dan internasional.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Ir. Anita Puji Utami selaku Ketua Komite Teknik, VP Riset dan Pengembangan Bisnis Klasifikasi & Statutoria BKI, Fredhi Agung Prasetyo selaku Sekretaris Komite Teknik.

Serta Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan RI, Ir. Samsuddin bersama anggota KOMTEK BKI lainnya yang terdiri dari para regulator, akademisi, dan praktisi.

Arief menjelaskan untuk memastikan proses penyusunan peraturan berjalan transparan, objektif, dan akuntabel, BKI melibatkan KOMTEK sebagai wadah representasi para pemangku kepentingan.

Komite Teknik berperan memberikan masukan, rekomendasi, serta melakukan tinjauan dan validasi terhadap rancangan Peraturan Klasifikasi maupun hasil penelitian yang menjadi dasar pengembangannya.

Arief juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak eksternal dalam proses penyusunan Peraturan Teknik guna memastikan penerapan yang konsisten dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dari sisi operasional, validasi eksternal penting untuk memastikan Peraturan Teknik BKI, khususnya Rules, dapat diterapkan secara konsisten di lapangan, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta dapat digunakan dan diterima oleh seluruh stakeholder BKI,” seru Arief.