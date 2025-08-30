Pastikan BBM Aman, Pertamina Patra Niaga & Komisi XII DPR Tinjau SPBU Regional Sulawesi

jpnn.com, MANADO - Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Sulawesi di SPBU COCO 71.951.03 Kota Manado pada Jumat (29/8).

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan sejumlah pemeriksaan langsung antara lain pengecekan CCTV, pengukuran bejana ukur, check QQ (Quality & Quantity), hingga interaksi langsung dengan pelanggan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini untuk memastikan layanan distribusi BBM dan LPG berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen.

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon mengapresiasi upaya Pertamina dalam menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok daerah.

“Kami mengecek ketersediaan BBM di sini dan alhamdulillah untuk di Manado khususnya di Sulawesi Utara tidak ada mengalami kekurangan BBM dan distribusi juga berjalan dengan lancar,” ungkap Gulam.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menuturkan pengecekan sarfas ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem pengendalian internal serta jaminan mutu layanan.

Selain memastikan sarfas beroperasi optimal, kegiatan sapa pelanggan yang dilakukan dalam kesempatan ini juga menjadi wadah bagi Pertamina mendengar langsung masukan dari masyarakat.

Beberapa konsumen menyampaikan kepuasan terhadap layanan SPBU COCO Manado yang dinilai ramah, transparan, dan cepat.