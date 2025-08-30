Pastikan BBM Aman, Pertamina Patra Niaga Tinjau SPBU Regional Sulawesi

jpnn.com, MANADO - Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Sulawesi di SPBU COCO 71.951.03 Kota Manado pada Jumat (29/8).

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan sejumlah pemeriksaan langsung antara lain pengecekan CCTV, pengukuran bejana ukur, check QQ (Quality & Quantity), hingga interaksi langsung dengan pelanggan.

Seluruh rangkaian kegiatan ini untuk memastikan layanan distribusi BBM dan LPG berjalan dengan baik, transparan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menuturkan pengecekan sarfas ini merupakan langkah penting dalam penguatan sistem pengendalian internal serta jaminan mutu layanan.

Selain memastikan sarfas beroperasi optimal, kegiatan sapa pelanggan yang dilakukan dalam kesempatan ini juga menjadi wadah bagi Pertamina mendengar langsung masukan dari masyarakat.

Beberapa konsumen menyampaikan kepuasan terhadap layanan SPBU COCO Manado yang dinilai ramah, transparan, dan cepat.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh SPBU di Regional Sulawesi, khususnya di Kota Manado beroperasi sesuai standar keamanan, keselamatan, dan kualitas. Stok BBM dan LPG di Sulawesi dalam kondisi aman, distribusi berjalan lancar, dan pelayanan kepada masyarakat terus kami tingkatkan,” ujar Ricky.

Sebagai bentuk apresiasi, Pertamina juga memberikan bingkisan khusus kepada para operator SPBU.