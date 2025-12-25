Pastikan Festival Olahraga Disabilitas Berjalan Sukses, Kemenpora Gelar Bimtek

jpnn.com, BOJONEGORO - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar bimbingan teknis Festival Olahraga Disabilitas (Bimtek FOD).

Kegiatan tersebut diikuti Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLB, guru SLB, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Bojonegoro.

Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Kemenpora Dadi Surjadi mengatakan Bimtek FOD ini sangat penting.

"Karena para peserta Bimtek yang terdiri dari guru dan pengajar bisa langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat soal olahraga Disabilitas,” ujar Asdep Dadi Surjadi saat membuka Bimtek FOD di Hotel Dewarna Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (26/11) pagi.

Dia menyampaikan Bimtek dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Festival Olahraga Disabilitas (FOD) berjalan sukses serta mengkampanyekan budaya gaya hidup berolahraga dan kesetaraan di kalangan penyandang disabilitas.

"Bimtek ini untuk membekali para guru dan pengajar di SLB dengan pemahaman tentang pengetahuan dan keterampilan mengelola event olahraga bagi anak-anak disabilitas seperti Festival olahraga disabilitas, sehingga dapat terselenggara dengan baik dan inklusif," ungkapnya.

Asdep Dadi Surjadi berharap agar peserta Bimtek FOD mengikuti dengan seksama terkait materi yang disampaikan narasumber sebagai upaya mendampingi, mengarahkan serta mengembangkan olahraga yang baik bagi anak-anak disabilitas.

Materi yang diberikan dalam Bimtek di antaranya Inklusi, Prestasi dan Pemberdayaan Olahraga Disabilitas yang disampaikan Dosen Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Sri Indah Insani.