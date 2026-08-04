Pastikan Gaji PNS & PPPK Sumsel Aman, Herman Deru: Jangan Sampai Terlambat Apalagi Dikurangi

jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di 17 kabupaten/kota Sumsel sejauh ini tetap aman, di tengah kondisi tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah pemda.

Deru mengaku belum menerima laporan dari pemerintah daerah terkait kendala pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dia berharap pemerintah daerah di Sumsel tidak termasuk dalam 490 pemda yang disebut pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan fiskal.

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"Untuk gaji PNS, PPPK, sampai sekarang saya belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk dalam 499 pemda yang disebut mengalami tekanan fiskal tersebut," ungkap Deru, Selasa (4/8/2026).

Menurut Deru, pembayaran gaji pegawai sejak awal harus ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan anggaran daerah. Kebijakan tersebut bukan karena Sumsel memiliki ruang fiskal yang berlebih, melainkan untuk memastikan kebutuhan dasar para ASN tetap terpenuhi.

"Kalau untuk gaji, take home pay ASN di Sumsel harus menjadi prioritas. Dari awal saya sudah sering mengingatkan pemda," ungkap Deru.

Dia bahkan meminta pemda tidak mengurangi maupun menunda pembayaran hak pegawai.

Menurut dia, gaji ASN berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga. Mulai dari biaya pendidikan anak hingga kebutuhan sehari-hari.