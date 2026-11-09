Pastikan Golkar Solid, Fajar Zulkarnaen Siap Laporkan Akun Penyebar Fitnah

jpnn.com, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Fajar R. Zulkarnaen menyatakan bahwa seluruh kader dan perangkat Partai Golkar tetap solid bersama Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Dia juga menyampaikan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan tudingan tanpa bukti terhadap Bahlil sidah teridentifikasi.

Menurutnya, beberapa akun telah menghapus unggahan yang sebelumnya memuat tuduhan terhadap Bahlil. Namun, penghapusan dinilai tidak serta-merta menghilangkan jejak digital yang pernah beredar.

"Kami juga telah mengantongi sejumlah akun yang diduga menyebarkan informasi fitnah terhadap Ketua Umum kami. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, tentu langkah hukum harus ditempuh seperti apa yang telah disampaikan Ketua Umum pada pidatonya di Kota Ambon, Maluku," ungkap Fajar Zulkarnaen dalam keterangan resmi Minggu (9/11).

Mantan Ketua umum PB HMI itu menilai sikap Bahlil sebagai Ketua Umum kali ini menunjukkan ketegasan dalam menghadapi tudingan yang telah menyerang kehormatan pribadi maupun partai.

Menurut Fajar Zulkarnaen, Bahlil yang selama kerap jadi sasaran berbagai tudingan kini menunjukkan keseriusan untuk membawa persoalan ke jalur hukum.

"Ketika institusi yang dipimpinnya ikut terseret dalam tudingan yang tidak berdasar, ketegasan menjadi penting. Pemimpin harus mengambil sikap ketika kehormatan organisasi dipertaruhkan," tegasnya.

Fajar Zulkarnaen menyebut langkah tersebut juga menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab.