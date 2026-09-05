Pastikan Harga Beras Stabil, Seluruh Jajaran BULOG Serentak Turun ke Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG mengerahkan jajaran di seluruh Indonesia untuk turun langsung ke pasar secara serentak.

Itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga harga beras dan kebutuhan pokok tetap terkendali.

Gerakan Pangan Murah/Operasi Pasar ini menjadi langkah konkret BULOG dalam memastikan kondisi pasar dipantau langsung dari lapangan, sehingga setiap potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin.

Dari pasar di wilayah masing-masing, jajaran BULOG mengikuti koordinasi sekaligus melaksanakan monitoring dan operasi pasar secara bersamaan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek harga, ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, serta memastikan intervensi pangan berjalan efektif.

Langkah tersebut didukung oleh kondisi stok beras pemerintah yang kuat.

Per 5 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG tercatat sekitar 4,9 juta ton dan tersebar di jaringan pergudangan seluruh Indonesia.

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Di sisi hilir, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Periode 2026 hingga 5 September 2026 telah mencapai sekitar 756 ribu ton.

Kekuatan stok dan besarnya realisasi penyaluran tersebut memberikan ruang yang memadai bagi BULOG untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.