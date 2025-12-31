menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal

Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal

Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat melakukan monitoring harga pangan di Pasar Kendal dan titik strategis lainnya di Jawa Tengah. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, KENDAL - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan monitoring harga pangan di Pasar Kendal dan titik strategis lainnya di Jawa Tengah (Jateng).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap stabil, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menko Zulhas memantau langsung harga dan stok sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras, minyak goreng, cabai, telur, ayam, bawang, dan daging. 

Baca Juga:

Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal

Dia menyampaikan secara umum harga pangan di Kendal terjaga dan berada di bawah rata-rata nasional.

Adapun harga beras terpantau sangat stabil semuanya di bawah HET.

Baca Juga:

Untuk cabai di Pasar Kendal tercatat sekitar Rp 35 ribu per kilogram.

Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal

Dirut BULOG bersama Menko Zulhas mengunjungi Pasar Kendal untuk memastikan harga pangan di Jateng stabil di penghujung 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI