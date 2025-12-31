Pastikan Harga Pangan Stabil, Dirut BULOG Bersama Menko Zulhas Kunjungi Pasar Kendal
jpnn.com, KENDAL - Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan monitoring harga pangan di Pasar Kendal dan titik strategis lainnya di Jawa Tengah (Jateng).
Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap stabil, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menko Zulhas memantau langsung harga dan stok sejumlah kebutuhan pokok, termasuk beras, minyak goreng, cabai, telur, ayam, bawang, dan daging.
Dia menyampaikan secara umum harga pangan di Kendal terjaga dan berada di bawah rata-rata nasional.
Adapun harga beras terpantau sangat stabil semuanya di bawah HET.
Untuk cabai di Pasar Kendal tercatat sekitar Rp 35 ribu per kilogram.
