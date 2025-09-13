Pastikan Integritas Terjaga, Dharma Jaya Perkuat Transparansi dan Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - Perumda Dharma Jaya menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan informasi di tengah isu dugaan manipulasi pajak yang sempat mencuat.

Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya, Deni Alfianto Amris, mengatakan perusahaan secara konsisten memberikan informasi terbuka melalui laporan tahunan dan laporan audit di situs resmi.

Menurutnya, langkah ini bertujuan membangun kepercayaan publik dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Reputasi dan integritas menjadi fokus utama, khususnya dalam hal perpajakan.

"Dharma Jaya secara berkala melaporkan pajak menggunakan laporan audit independen sebagai lampiran pelaporan perpajakan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga dugaan manipulasi pajak dipastikan tidak benar adanya,” ujarnya, Sabtu (13/9).

Menanggapi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Deni menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti seluruh temuan terkait pelaksanaan program subsidi pangan murah pada Mei 2024.

Dia menambahkan, perbaikan tata kelola ditunjukkan dengan diraihnya sertifikasi ISO-37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO-45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Selain audit internal yang dilakukan secara proaktif dengan sistem informasi terintegrasi, Dharma Jaya juga melibatkan auditor eksternal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini bertujuan mengawal aspek kepatuhan, kinerja, serta mencegah terjadinya kesalahan di masa depan.