Pastikan Kesiapan Distribusi Energi Jelang Idulfitri, Direksi Pertamina Patra Niaga Tinjau Pelabuhan

Ilustrasi distribusi BBM Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, SEMARANG - Direksi Pertamina Patra Niaga melakukan peninjauan operasional menjelang momen arus mudik Idulfitri 2026 di Semarang, Jawa Tengah.

Kunjungan yang menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 H ini dilakukan untuk meninjau kesiapan rantai distribusi energi, mulai dari transportasi laut, distribusi mobil tangki, hingga pelayanan di SPBU.

Kunjungan dilakukan oleh Direktur Armada Logistik Pertamina Patra Niaga, Arif Yunianto, bersama Direktur Keuangan Pertamina Patra Niaga, Bagus Agung Rahadiansyah, di Kapal LPG Gas Walio yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Dalam kesempatan tersebut Direksi Pertamina Patra Niaga beserta seluruh kru kapal sekaligus meninjau fasilitas operasional kapal seperti Cargo Control Room (CCR) untuk memantau proses bongkar muat LPG, Engine Control Room (ECR) sebagai pusat pengawasan mesin kapal, hingga pengecekan main engine dan ruang nahkoda.

Arif menjelaskan transportasi laut sangat berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Saat ini yang dioperasikan oleh Subholding Downstream tidak kurang dari 345 unit armada dan bisa terus bertambah sesuai kebutuhan, baik untuk mengangkut minyak mentah, produk BBM, maupun LPG. Sekitar 60% distribusi LPG pun di Jawa Tengah disupport oleh kapal-kapal seperti ini. Peran kapal menjadi urat nadi yang tidak boleh putus,” jelas Arif.

Sementara itu, Bagus mengapresiasi kepada para awak kapal yang berkontribusi besar dalam memastikan energi dapat sampai ke seluruh wilayah Indonesia.

“Teman-teman di kapal ini adalah pahlawan dibalik layar dalam ekosistem energi nasional. Teman-teman semua yang membawa energi tersebut sampai ke Indonesia, yang membuat seluruh upaya ketersediaan energi bisa sampai ke masyarakat dan menghidupi perekonomian Indonesia,” ucapnya.

Direksi Pertamina Patra Niaga pun melakukan peninjauan dengan melihat operasional Road Traffic Control mobil tangki di bawah kelola Pertamina Patra Logistik.

