Pastikan Kesiapan Infrastruktur Selama Nataru, Dirut BKI Tinjau Posko & Fasilitas Pelabuhan

jpnn.com, MERAK - Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), R. Benny Susanto melakukan kunjungan ke beberapa lokasi penting di Banten.

Adapun lokasi yang dikunjungi antara yakni Posko BKO Perhubungan Ciwandan dan Pelabuhan PT BBJ Bojonegara.

Dalam kunjungan ini Benny didampingi oleh Kepala Cabang Utama Klas Banten, Suwandi dan Kepala Cabang Pratama Komersil Banten, Muh Arafah.

Benny menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk turut memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas angkutan dalam menghadapi lonjakan aktivitas selama musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Benny menegaskan komitmen BKI dalam mendukung pemerintah dan Kementerian Perhubungan untuk menjamin kelancaran dan keselamatan penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (NATARU) 2025-2026.

"Melalui peran aktif dalam pemeriksaan, pengawasan teknis, dan pemastian kelaiklautan kapal serta sarana pendukung transportasi laut, BKI berkomitmen menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat," ungkapnya.

BKI terus berupaya meningkatkan keandalan layanan transportasi nasional, terutama pada periode dengan mobilitas tinggi, dengan prioritas utama menjamin keselamatan Anda dan keluarga.(chi/jpnn)