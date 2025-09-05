Pastikan Kualitas Stok Beras Nasional 3,9 Juta Ton Tetap Terjaga, Ini yang Dilakukan BULOG

menu
BULOG secara periodik melakukan pemeriksaan kualitas beras di laboratorium terakreditasi nasional. Pengujian laboratorium terakhir yang dilakukan di PT Saraswanti Indo Genetech dan PT Sucofindo pada Agustus 2025 menunjukkan beras yang disimpan di gudang BULOG memiliki kandungan yang masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memberikan penjelasan terkait kualitas stok beras nasional agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan proporsional.

Penjelasan ini disampaikan menyikapi pemberitaan yang beredar mengenai kualitas beras BULOG.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan saat ini BULOG menguasai stok beras sebanyak 3,9 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri.

Sisanya berasal dari pengadaan luar negeri yang dilaksanakan berdasarkan penugasan pemerintah pada akhir 2024.

Suyamto memastikan seluruh stok yang dikelola BULOG dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

