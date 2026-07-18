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Pastikan Likuiditas Antarbank Terjaga, BI Komunikasi Intensif dengan Perbankan

Pastikan Likuiditas Antarbank Terjaga, BI Komunikasi Intensif dengan Perbankan
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Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan pihaknya akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan. Ilustrasi/Foto: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyatakan pihaknya akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan.

Bank Indonesia memastikan distribusi likuiditas antarbank di dalam negeri dapat tetap terjaga dengan baik.

"Sehingga dapat mendukung proses pembentukan suku bunga secara efisien dan memperkuat efektivitas kebijakan moneter," kata Destry dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (18/7).

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Saat ini, pihak Bank Indonesia memandang ketahanan likuiditas di sektor perbankan nasional tetap berada dalam kondisi yang terjaga.

Kondisi tersebut dinilai masih memadai untuk mendukung pencapaian target intermediasi perbankan.

Kondisi terjaganya ketahanan likuiditas ini salah satunya tecermin dari pergerakan Indonia.

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Berdasarkan data yang tercatat, tingkat suku bunga Indonia sempat mencapai angka sebesar 6,62 persen pada 18 Juni 2026.

Angka tersebut kemudian terpantau mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 6,17 persen pada 16 Juli 2026.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan pihaknya akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas perbankan.

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