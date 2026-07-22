Pastikan Motor Listrik Bisa Digunakan Lembaga Lain, BGN: Silakan Ajukan ke Pak Presiden

jpnn.com - JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka peluang motor listrik yang sudah dibeli menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk keperluan Makan Bergizi Gratis (MBG), bisa digunakan oleh kementerian/lembaga lain.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa sempat ada beberapa K/L yang menyampaikan usulan untuk pemanfaatan motor listrik tersebut.

“Kemarin, sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu, ya, ada dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN untuk yang kayak ini (kader atau penyuluh yang mengantar MBG ke ibu hamil, ibu menyusui, atau balita), lalu dari pertanian, dari guru juga ada, tetapi silakan mengajukan ke Pak Presiden," kata Agustina Arumsari di Jakarta, Selasa (21/7).

Dia menambahkan bahwa kementerian/lembaga yang ingin memanfaatkan motor tersebut dapat mengajukan kebutuhannya sehingga bisa dikaji oleh tim dari Presiden Prabowo.

Sebab, motor tersebut sebenarnya tidak diperlukan oleh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja, karena sebenarnya tadinya itu, kan, untuk kepala SPPG yang sebenarnya menurut kami enggak membutuhkan. Fungsi mereka, kan, sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam, mereka enggak yang perlu motor atau lapangan dan sebagainya," ungkapnya.

Namun demikian, dia mengatakan bahwa motor operasional tersebut bertenaga listrik, bahkan beberapa berjenis trail yang tidak semua orang mampu menggunakannya.

“Sudah terlanjut motor trail, artinya, ya, mungkin buat ibu-ibu kayaknya enggak cocok kalau motor trail. Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan, nih, karena kita bukan mulai dari nol nih (pengadaannya) ada motor trail berapa, lalu yang motor model bebek itu ada berapa, itu, kan, harus ada hal-hal yang dipertimbangkan," ungkapnya.