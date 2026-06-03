Pastikan Pelayanan Prima, Dewan Komisaris Kunjungi SPBU dan Fasilitas Pendukung di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina pastikan layanan SPBU sesuai dengan standar yang baik.

Hal ini dipastikan oleh Dewan Komisaris Pertamina saat melakukan kunjungan di SPBU COCO 51.801.30 Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali, (Minggu, 31 Mei 2026) dilanjutkan dengan kunjungan ke SPBU 54.80.115 di Jalan Raya Puputan, Renon dan SPBU 54.801.06 di Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur. (Senin, 1 Juni 2026).

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan Bali adalah etalase wisata dunia.

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Kunjungan itu dilakukan untuk melihat dan memastikan sejauh mana kesediaan stok BBM, sarana, fasilitas serta kualitas layanan di SPBU di pusat Kota Denpasar.

Mochamad Iriawan menekankan, agar pengelola SPBU lebih peduli terhadap kebersihan dan lingkungan.

Dia juga berpesan agar para operator dapat melayani masyarakat dengan baik, senyum dan sapaan ramah sehingga masyarakat merasa semakin nyaman.

Senada, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono yang menyambagi SPBU COCO 51.801.30 menyapaikan bahwa kunjungannya ke SPBU bertujuan untuk melihat bagaimana pelayanan SPBU COCO di Denpasar.

Dia menambahkan berdasarkan pantauan langsung, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax turbo cukup tinggi.