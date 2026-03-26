Pastikan Pelayanan Publik Tetap Prima, Edward Candra Bersilaturahmi ke Kantor OPD

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., mengunjungi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (25/3) pagi.

Kunjungan tersebut dilakukan pada hari kerja pertama setelah cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah.

Edward mengatakan kunjungan itu untuk memastikan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjamin pelayanan publik kembali berjalan normal setelah libur panjang.

Dia juga menegaskan bahwa meskipun pada 25–27 Maret 2026 masih diberlakukan work from anywhere (WFA), sejumlah layanan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap sudah dibuka dan berjalan seperti biasa.

Didampingi sejumlah pejabat terkait, Edward Candra meninjau satu per satu ruangan kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel.

Dia pun mengapresiasi tingkat kehadiran pegawai yang dinilai sangat baik serta kesiapan mereka kembali menjalankan tugas.

“Hari ini kami ingin memastikan seluruh lini pelayanan sudah aktif kembali. Libur sudah usai, saatnya kita kembali fokus pada target-target pembangunan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Edward.

Selain mengecek kedisiplinan, suasana hangat juga mewarnai kunjungan tersebut. Edward memanfaatkan momentum ini untuk mempererat silaturahmi dengan para pegawai. Di setiap ruangan yang dikunjungi, ia terlihat berjabat tangan dan menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri secara langsung.