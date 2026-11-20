jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta meninjau infrastruktur teknologi informasi dan sistem keamanan digital Bank Jakarta di fasilitas pusat data PT DCI Indonesia, Kamis (19/11).

Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur perbankan daerah dalam melindungi data dan transaksi nasabah.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memastikan penguatan sistem keamanan Bank Jakarta, terutama setelah pemindahan fasilitas pusat data ke PT DCI Indonesia.

“Kami ingin memastikan di tempat ini semua infrastrukturnya aman,” kata Abdul Aziz di lokasi.

Menurut Abdul Aziz, penguatan keamanan digital menjadi kebutuhan penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat setelah Bank Jakarta menghadapi sejumlah persoalan sebelumnya.

Karena itu, DPRD tidak hanya ingin memastikan kualitas infrastruktur pusat data, tetapi juga mendorong penguatan sistem internal, pencadangan data, dan manajemen risiko perbankan.

“Karena ini hanya meng-cover infrastrukturnya saja, tetapi dari sistemnya itu tetap tanggung jawab Bank Jakarta,” tegasnya.

Abdul Aziz menilai penerapan standar keamanan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi perhatian utama.