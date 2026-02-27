Pastikan Stok BBM Aman Menjelang Lebaran, Nasim Khan DPR Minta Pertamina Perhatikan 7 Aspek Penting
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Nasim Khan menegaskan pentingnya kesiapan energi nasional menjelang H-3 minggu Lebaran 2026.
Dia menyoroti peran strategis PT Pertamina (Persero) sebagai penyedia utama BBM dan Avtur di Indonesia dalam mengantisipasi lonjakan konsumsi selama periode mudik.
Menurut Nasim, momentum mudik Lebaran selalu memicu peningkatan signifikan konsumsi bahan bakar, baik untuk kendaraan darat maupun sektor penerbangan.
“Oleh karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan jauh sebelum puncak arus mudik terjadi,” ujar Nasim kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
Untuk itu, politikus PKB tersebut menyatakan ada tujuh aspek penting yang perlu diperhatikan oleh Pertamina untuk memastikan stok BBM dan Avtur aman menjelang lebaran.
Pertama, Nasim menyebut perlunya ada Penguatan Stok dan Ketahanan Pasokan BBM.
Dia menekankan pentingnya penambahan cadangan BBM dan Avtur di seluruh Terminal BBM serta Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).
Nasim mendorong Pertamina meningkatkan safety stock, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan tinggi.
