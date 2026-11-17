jpnn.com, JAKARTA - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bekerja keras untuk mengamankan kemenangan atas wakil Taiwan Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh di babak pertama Hong Kong Open 2026.

Berlaga di Kai Tai Arena, Hong Kong, Rabu (17/11) pasangan asal klub SGS Bandung itu menang rubber game dengan skor 21-15, 21-23, 21-19.

Kemenangan tersebut sejatinya diraih tidak mudah mengingat Fajar yang tengah dalam kondisi kurang fit menghadapi pertandingan.

Sepanjang laga Fajar mengaku pusing sehingga kurang nyaman dalam bermain sebelum akhirnya menang dalam tempo 57 menit.

"Tantangannya sekarang mungkin ada di kondisi saya yang kurang baik. Saya merasa pusing sejak gim kedua tadi, kalau melihat ke bawah lalu ke atas seperti mau pingsan," kata Fajar.

Fajar sendiri mengapresiasi pasangannya yakni Fikri yang sepanjang laga bermain sangat baik dalam melakukan cover.

Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada pasangan berakronim FaFi itu terus melanjutkan pertandingan hingga akhirnya mengamankan tiket babak kedua BWF Super 500.

"Namun, tadi saya ingin mencoba terus, alhamdulillah masih diberikan kemenangan. Terima kasih juga untuk Fikri yang banyak cover lapangan belakang," ujarnya.