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Pasukan 1000 Janda, Kisah Historical Fantasy Action

Pasukan 1000 Janda, Kisah Historical Fantasy Action
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Konferensi pers film Pasukan 1000 Janda. Foto: Dok. Manara Films/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Sutradara Archie Hekagery bersama rumah produksi Manara Films mempersembahkan film berjudul Pasukan 1000 Janda.

Film yang dikemas dengan genre historical fantasy action itu akan mengikuti kisah Laksamana Malahayati dari Aceh, bersama pasukan Inong Balee, yang dengan berani melawan para penjajah.

Dalam trailer terbaru yang dirilis, Pasukan 1000 Janda menampilkan pertempuran epik para perempuan bersenjatakan rencong dan ilmu beladiri, menghadapi armada kapal perang Belanda dengan meriam.

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Penonton diajak melihat dunia Aceh di masa lampau, yang diterjemahkan dari kisah.perang di atas kapal, di tengah ombak laut, dan pertarungan pedang penuh
ketegangan.

Film Pasukan 1000 Janda menjanjikan pengalaman visual kolosal yang epik yang akan membawa penonton masuk ke dunia sejarah lewat pengalaman sinematik yang imersif dan menghibur.

Poster film Pasukan 1000 Janda turut melengkapi nuansa pertempuran epik dari Tanah Aceh yang mengikuti Laksamana perempuan pertama di dunia, Malahayati, bersama pasukan perempuan Inong Balee, yang kehilangan suami.

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“Lewat film Pasukan 1000 Janda, saya ingin membuat penonton merasakan bagaimana kalau kisah Laksamana Malahayati hadir sebagai sebuah action movie yang epik dan sinematik. Sejarah Indonesia memiliki cerita sebesar film action,” ungkap sutradara Archie Hekagery.

Pasukan 1000 Janda dibintangi oleh jajaran aktris ternama dan berbakat Indonesia. Atiqah Hasiholan dipercaya sebagai Laksamana Malahayati yang perkasa dan berani memimpin pasukan.

Sutradara Archie Hekagery bersama rumah produksi Manara Films mempersembahkan film berjudul Pasukan 1000 Janda.

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