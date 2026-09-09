Pasukan AS Hancurkan 5 Kapal Tanker Iran

jpnn.com - WASHINGTON - Pasukan Amerika Serikat menghancurkan lima kapal pengangkut minyak mentah Iran.

Menurut Komando Pusat AS (CENTCOM), Selasa (9/9), hal itu setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dua kali menargetkan kapal perang Angkatan Laut AS dengan rudal balistik dalam dua hari terakhir.

"Kapal perang AS berhasil menghindari upaya serangan Iran tersebut dan terus berpatroli di perairan kawasan itu. Tidak ada personel Amerika yang terluka," kata CENTCOM dalam sebuah pernyataan.

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Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, pada Selasa (8/9), mengatakan bahwa Iran akan terus kehilangan kapal tanker setiap kali berupaya menyerang kapal Angkatan Laut AS.

"Iran terus berusaha menyerang kapal Angkatan Laut AS. Setiap kali mereka melakukan atau mencoba melakukan hal itu, mereka akan kehilangan kapal tanker. Menurut saya, Anda akan melihat hal itu terjadi lagi hari ini," kata Rubio kepada para wartawan saat kunjungannya ke Kolombia.

Kantor berita Iran Tasnim melaporkan bahwa sebuah kapal tanker terkena serangan di dekat area labuh jangkar Pulau Kharg. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Seluruh awak kapal telah dievakuasi.

Secara terpisah, lembaga penyiaran negara Iran IRIB melaporkan bahwa dua kapal tanker minyak diserang di dekat pelabuhan Jask. Awak kapal mereka dievakuasi ke daratan menggunakan sekoci. (antara/jpnn)