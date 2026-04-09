Pasukan Marinir Latihan Tempur Serbuan Amfibi di Situbondo
jpnn.com - Pasukan Resimen Kavaleri 2 Marinir menggelar latihan serbuan operasi amfibi dan menunjukkan kesiapan tempur mereka.
Latihan prajurit TNI AL itu dilakukan di Pantai Banongan Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.
Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir (Danmenkav 2 Marinir) Kolonel Marinir Iwan Permana menyampaikan latihan itu merupakan bagian dari rangkaian Latihan Satuan Dasar (LSD) darat dan laut Triwulan I Tahun 2026.
"Latihan ini harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan rasa tanggung jawab, sehingga setiap prajurit memiliki kesiapan tempur yang optimal dalam mendukung tugas pokok Korps Marinir," kata dia dalam keterangannya di Situbondo, Rabu (8/4/2026).
Latihan di bawah komando pelaksana Menkav 2 Marinir itu melibatkan satuan tempur jajaran Resimen Kavaleri 2 Marinir dengan skenario yang dirancang mendekati kondisi operasi sebenarnya.
Tujuannya, tak lain untuk meningkatkan profesionalisme serta kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi berbagai kemungkinan operasi amfibi.
Danmenkav 2 Marinir menegaskan pentingnya keseriusan dan tanggung jawab setiap prajurit dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
"Berbagai materi latihan disimulasikan secara terpadu, mulai dari skenario operasi amfibi, manuver gerakan kapal menuju pantai, hingga pelayanan meriam dinas baterai, dan seluruh rangkaian tersebut menuntut ketepatan, kecepatan, serta koordinasi yang solid antarunsur di lapangan," ujar dia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
